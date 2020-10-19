Grip aşısı olmak isteyen önce reçete almak zorunda
Türkiye'de önceki yıllarda ekim ayında grip mevsimi başlamadan vurulan 'grip aşısı' bu yıl Covid-19 nedeniyle çok daha büyük önem taşıyor. Risk grubundaki tüm vatandaşlar değerlendirildiğinde 25 milyon kişiye vurulması gereken aşının Türkiye’ye ancak 800 bin doz getirilebildiği ve bu nedenle aile hekimleri üzerinden ‘Charlson Risk Skoru’na göre hastalara reçete edileceği öğrenildi. Bu durumda aşı olması gereken milyonlarca insanın aşıya ulaşamayabileceği belirtiliyor.
Covid-19 ile gribin belirtilerinin birbirlerine karıştırabilmesi nedeniyle çok daha önemli hale gelen grip aşısının tüm risk grubundaki vatandaşa vurulması gerekiyor, ancak edinilen bilgiye göre; Türkiye’ye bu yıl da geçen yılla aynı sayıda grip aşısı getirilebilecek. Bu yıl getirilecek toplam aşının 1,3 milyon adete ulaşabileceği ancak ilk aşamada sadece 800 bin doz getirildiği bildirildi.
Tüm risk gruplarına vurulması halinde 25 milyon aşı gerekmesi nedeniyle, kimlerin ilk aşamada 800 bin doz aşıya ulaşabileceği belirsizliğini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim’de aşının Türkiye’ye geldiğini bildirmiş ancak sayısı ve kimlerin nasıl ulaşacağı konusunda bilgi vermemişti.
AŞIYA VATANDAŞ NASIL ULAŞACAK?
Grip aşısı vurulması gereken riskli kişiler, öncelikle aile hekimlerine başvuracak. Aile hekimi bakanlığın belirlediği “Charlson Risk Skoru” puanlamasına göre, puanı tutan ve birinci riskli grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı reçetesi yazacak. Hasta o reçete kodu ile eczaneye gidecek ve eczacı da ilaç deposundan aşıyı isteyecek. Eczaneden aşısını alan vatandaş tekrar Aile Hekimine gidecek ve aşısı orada yapılacak.
Charlson Risk Skoru, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın teşhis kodlarından birisi olarak kullanılıyor. Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiği için kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve 2 yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.
PEK ÇOK ECZANEDE 300-400 KİŞİ AŞI BEKLİYOR
Önceki yıllarda olduğu gibi risk grubunda olduğu için grip aşısını satın alarak vurdurmak isteyen vatandaşların eczanelere giderek isimlerini yazdırdığı ve bu şekilde pek çok eczanede 300-400 kişilik listelerin olduğu da öğrenildi.
TEİS: AŞININ YETMEYECİĞİNİ BAKANLIK DA BİLİYORDUR
Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan, ANKA’nın sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:
“Bugün 800 bin doz grip aşısının geldiği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın halen konu üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Yüzde 100 elzem olanlar var. Öncelikle onlara vurulması için bu kriteri getirdiklerini düşünüyoruz. Ama bu durumda daha önce 65 yaş üzerinde olanlara kesinlikle yapılabilen aşı bu yıl en azından şu aşamada yapılamayacak. Herkes aşıya ulaşamayacak. Aşının vurulması gereken insan sayısının 20-25 milyon kişi olduğu söyleniyor. Bakanlığın Çin ile de görüştüğünü biliyoruz. Bu nedenle getirilen aşının aşamalı olarak artırılacağını düşünüyorum. Avrupa’nın bu durumda olduğunu biliyoruz. Orada da eczanelerde serbest olarak grip aşısı satılamayacak.”
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