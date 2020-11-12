Grönland’ın altında keşfedilen antik göl, milyonlarca yıllık olabilir

12 Kasım 2020 Perşembe, 12:54

Bu devasa ‘fosil göl yatağı’, bilim insanlarının dünyanın bu bölgesinde daha önce görmediği türden bir olgu; her ne kadar muazzam Grönland Buzul Tabakası’nın (Antartika’dan sonra dünyanın ikinci büyüğü) endişe verici bir hızda kütle kaybederken, altında çok sayıda gizem sakladığı biliniyor.

Bilim insanları geçen yıl, Grönland Buzul Tabakası’nın altında 50’den fazla buzulaltı göl keşfettiklerini bildirmişlerdi. Söz konusu göller, ana kayaç ile üstteki buzul katmanı arasında hapsolan erimiş sıvı su kütlelerinden oluşuyor.

Yeni bulgu ise farklı bir tabiata sahip: Uzun süredir kuru kalmış, şimdilerde çok uzun zamanlar boyunca biriken tortu dolgularıyla (1,2 kilometre kalınlığa kadar çıkan gevşek kaya tabakası) dolu olan ve sonrasında bir 1,8 kilometrelik bir başka buzul tabakasıyla örtülen antik bir göl havzası.

Ancak bu göl çok uzun süre önce oluştuğunda, araştırmacılar bölgenin buzsuz olması gerektiğini ve havzanın da yaklaşık 7.100 kilometrekareye yayılan bir yüzey alanıyla devasa bir gölü desteklemiş olabileceğini söylüyorlar.

Eğimli bir yamaç boyunca akan ve bir zamanlar göl yatağının kuzeyinde bulunan en az 18 antik nehir ağıyla beslenmiş bu devasa göl, yaklaşık 580 kilometreküp su barındırmış olmalı.