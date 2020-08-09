Grosicki Beşiktaş iddiası için ne dedi?
beIN Sports’un iddiasına göre, Beşiktaş Polonyalı savunma oyuncusu Kamil Grosicki ile anlaşmaya vardı. Ancak Polonyalı defans oyuncusundan acil açıklama geldi.
beIN Sports’un iddiasına göre, Beşiktaş Polonyalı Kamil Grosicki’yle anlaşmaya vardı. 2011 ve 2014 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Premier Lig’e yükselen WBA’da tamamladı.
Kanatlarda görev alan Kamil Grosicki, 2014 yılının Ocak ayında Sivasspor’dan Rennes’e transfer olup, ardından Hull City ve WBA formaları giydi.
Tecrübeli futbolcu geçen sezon İngiltere Championship’in tamamında forma giyip 42 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Bu gelişmeler yaşanırken Grosicki bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.
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