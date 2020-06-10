Grup Yorum üyesi Aracı, tahliye edilmedi

10 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

22 yıldır Grup Yorum üyesi olan Aracı cezaevinden Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak verdiği savunmasında, “Grup Yorum korosu sorumlusu olmakla suçlanıyorum.

Elbette koro sorumluluğu yaptım, sanatçıyım. Bu dosyadan daha önce yargılanmış ve tahliye edilmiştim. Helin Bölek, İbrahim Gökçek de bu dosyada yargılandı, tahliye edildiler. Biz sanatımızı yapmak ve adil yargılanmak istiyoruz. Sadece Grup Yorum üyesi olduğum için yargılanıyorum” dedi. Mahkeme, Aracı’nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 3 Eylül’e erteledi.

