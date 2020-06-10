Grup Yorum üyesi Aracı, tahliye edilmedi
Silivri Cezaevi’nde 19 Haziran 2019’dan beri tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Ali Aracı’nın “örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması dün, Çağlayan’da İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
22 yıldır Grup Yorum üyesi olan Aracı cezaevinden Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanarak verdiği savunmasında, “Grup Yorum korosu sorumlusu olmakla suçlanıyorum.
Elbette koro sorumluluğu yaptım, sanatçıyım. Bu dosyadan daha önce yargılanmış ve tahliye edilmiştim. Helin Bölek, İbrahim Gökçek de bu dosyada yargılandı, tahliye edildiler. Biz sanatımızı yapmak ve adil yargılanmak istiyoruz. Sadece Grup Yorum üyesi olduğum için yargılanıyorum” dedi. Mahkeme, Aracı’nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 3 Eylül’e erteledi.
Video Haberler
- Özgür Özel, yumruklu saldırıyı anlattı
- İBB'den yeni normale göre toplu ulaşım kuralları
- Drift yapan kadın sosyal medyada gündem oldu
- Termik santral protestosuna kaymakamdan tehdit
- Eşeğe gözaltı sosyal medyanın gündemine oturdu
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar