G.Saray, F.Bahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklar talebine, TFF’ye sunduğu bu dilekçeyle itiraz etti

01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Yusuf Günay imzalı 7 sayfalık belgede, Sarı-Kırmızılı kulüp, “62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sistemini kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi talebinde bulunmak, sadece evrensel hukuk kurallarına değil, aynı zamanda Türk sporunun gelişmesine de engel olmaya yönelik nafile bir çabadır” ifadelerine yer verdi.

‘BİR SEZONDA İKİ ŞAMPİYON OLMAZ’

Galatasaray’ın TFF’ye sunduğu itiraz dilekçesinde, Türkiye Futbol Birinciliği ile Milli Küme organizasyonlarının 7 sezon boyunca, (1940, 1941, 1944, 1945, 1946, 1947, 1950) aynı anda düzenlendiğini; Fenerbahçe’nin bahsedilen sezonlarda aynı takvim yılı içinde düzenlenen iki farklı turnuva için iki farklı şampiyon talebinde bulunduğuna vurgu yapılıp “Söz konusu 7 sezonda 14 şampiyon ilan edilmesi gibi akıl ve izandan uzak bir talepte bulunulmuştur” ifadesi kullanıldı.

‘TAHKİM GEÇMİŞTE REDDETTİ’

- Sarı-Kırmızılıların itiraz dilekçesinde öne çıkan görüşleri şöyle:

- TFF bu konuya ilişkin daha önce de bir incelemede bulunmuş, Fenerbahçe’nin aynı konulu ve aynı talepli başvurusu hakkında ret kararı vermiştir. Daha önce verilmiş olan Tahkim Kurulu kararı kesindir.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2014 yılında, Milli Küme ve Türkiye Futbol Birinciliği şampiyonlarının Türkiye şampiyonu olarak kabul edilemeyeceğini açıklamıştır.

‘ULUSAL DEĞİL LOKAL TURNUVA’

Milli Küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir; bir sezon dışında yalnızca 3 şehirden (İstanbul, Ankara, İzmir) bazı takımların katılabildiği lokal turnuvadır. Lokal turnuvayı kazanarak “Türkiye Ligi Şampiyonu” unvanının elde edilmesi talimat ve yönetmeliklere aykırılık oluşturacaktır.

‘TÜRKİYE KUPASI GİBİ’

Türkiye Futbol Birinciliği, lig usulüne tabi olmayıp, eleme sistemi ile oynanan, bugünkü Türkiye Kupası’na tekabül eden bir organizasyondur. Bugün Süper Lig’e denk gösterilmesi mümkün değildir. Türkiye Futbol Birinciliği şampiyonluklarının yıldız sistemine dahil edilmesi, aynı eleme sistemiyle oynanan Türkiye Kupası şampiyonluklarının da yıldız sistemine dahil edilmesi taleplerini doğuracaktır.

GÜNAY VE ŞABANOĞLU KONUŞACAK

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile tarihçi Melih Şabanoğlu, bugün saat 15.00’te GS TV’de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalar yapacak.

ELMAS’IN EKİBİNİN ‘TARİHİ’ DESTEĞİ

Başkan adayı Burak Elmas’ın yönetim listesinde olan ve konuyla ilgili tarihi bilgi ile belgeleri ortaya koyan Mehmet Şenol, yapılacak çalışma için Galatasaray’a katkıya hazır olduğunu, Mustafa Cengiz’e mektupla bildirdi.