G.Saray’da 6 aday seçime gireceğini açıklarken uzlaşı olasılığı tartışılıyor

27 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Işın Çelebi ve Burak Elmas başkan adaylığını duyurmuştu. Yiğit Şardan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Adayların yarın saat 18.00’e kadar listelerini Galatasaray Divan Kurulu’na vererek resmi başvurularını yapmaları gerekiyor.

İLK ÇAĞRI ÇELEBİ’DEN

Cumhuriyet dünkü haberinde; camianın bir bölümünün 6 adaylı seçimin bölünmelere yol açacağı, katılım düşük olursa, yeni başkanın az sayıda oyla göreve gelmesinin, ilerleyen dönemde huzursuzluk yaratabileceği yönündeki görüşüne yer vermişti. Bu fikirle ilgili ilk çağrıyı başkan adayı Işın Çelebi yaptı. Çelebi, tüm adaylara birleşme ve güçlü bir liste oluşturma çağrısı yaptı. Ancak diğer adaylardan şu an için birleşme çağrısına resmi bir yanıt gelmedi.