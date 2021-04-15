G.Saray’da seçim kararı
Sarı-Kırmızılı kulüp, 22 veya 29 Mayıs’ta yeni başkanı belirlemek için sandığa gidecek.
Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Sarı-Kırmızılı camianın uzun süredir beklediği seçim tarihini açıkladı. Galatasaray Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulu 22 Mayıs’ta; yeterli çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs’ta Galatasaray Lisesi’nde yapılacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle genel kurullarla ilgili bir kısıtlama gelirse bu tarihin ertelenme ihtimali var.
ŞİMDİLİK 4 ADAY
Galatasaray’da şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan 4 isim oldu. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Tuncer Hunca, başkanlığa talip olduğunu duyurup çalışmalarını başlatmıştı. Camianın itiraz ettiği konulardan biri ise son 2 yıla dair mali genel kurulun yapılmadan kulübün seçime gidecek olması.
CENGİZ BELİRSİZ
Mustafa Cengiz, yeniden adaylık konusunda açıklama yapmadı. Ancak önceki günkü “Ölümüne kadar da devam edeceğim. Ne zaman ki özgür seçimler olur o zaman görecekler her şeyi. Beni bir adım geri çektiremezler” sözleri, aday olacağı şeklinde algılandı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın da adaylık için temasları olduğu biliniyor.
FLORYA’DA OHAL
Mustafa Cengiz’in, Sarı-Kırmızılı futbolculara, “Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek” demesinin Florya’daki yankıları sürüyor. Cengiz’in ifadelerinden rahatsızlık duyan futbolcuların bir bölümünün, salı akşamı yapılan idmana çıkmama düşüncesinde olduğu ancak Fatih Terim’in, oyuncuları vazgeçirdiği bildirildi. Kaptanlar aracılığıyla açıklama yapma düşüncesini şimdilik rafa kaldıran oyuncuların, başkan Cengiz’den sözleriyle ilgili düzeltme gelmemesi nedeniyle morallerinin bozuk olduğu kaydedildi.
ALBAYRAK’TAN HAMLE
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, dün sabah soluğu Florya’da aldı. Albayrak önce Terim’le durum değerlendirmesi yaptı. Oyuncularla tek tek görüşen Albayrak, takıma duyduğu güveni anlattı, şampiyonluk mücadelesine sonuna kadar devam etmeleri gerektiğini belirtti.
FOTOĞRAFLI MESAJ
Albayrak, tüm futbolcuları yanına alıp birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Albayrak’ın bu hamlesi, başkan Cengiz’e karşı, futbolcuların yanında olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlandı. Albayrak’ın futbolcularla fotoğrafı, kulübün hiçbir mecrasından paylaşılmadı.
MUSTAFA MUHAMMED COVID-19’A YAKALANDI
G.Saray’ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Muhammed’in tedavi ve izolasyon süreci başladı. Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günkü Göztepe maçında Muhammed ve sakat Falcao’dan yararlanamayacak.
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