Guardian: "En az 1900 Afgan, gözlerimizin önünde İran'dan Türkiye'ye giriş yaptı"

16 Temmuz 2021 Cuma, 18:11

Terör örgütü Taliban'ın Afganistan'daki hızlı ilerleyişi sürerken oluşan güç boşluğu ve istikrarsızlık Afganları hızla ülkelerini terk etmeye teşvik ediyor.

Guardian'a göre, savaştan kaçan Afganlar, kendilerini İstanbul'a götürmeleri için kaçakçılara büyük meblalar ödüyor.

"TÜRK ASKERİ İZİN VERDİ"

Guardian muhabiri, Afganistan'dan çıkışlarının 28. gününde, Van'ın Tatvan ilçesindeki bir otogarın yakınlarında, kendilerini İstanbul'a götürecek olan kaçakçıyı bekleyen bir kadın ve beş çocuğuyla konuştu. Ödeme peşin yapılmış, ancak kaçakçı iki gündür ortalıkta yoktu.

Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan kadın Guardian'a demecinde, "Kocam Gazne'de Taliban'la savaşırken öldü [...] Artık orada şiddetli bir savaş var. Dağ yolunu [İran] kullandık ve sınırda Türk askerleri tarafından durdurulduk ama gitmemize izin verdiler. Günlerce yürüdük… Çocuklarım hastalanıyor. Çok zor bir durum" dedi.

270 BİN AFGAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Habere göre, "Daha fazla sayıda insan kara yoluyla İran'a ve ardından Türkiye'ye gidiyor: Guardian, bu hafta iki gece boyunca çoğu Afgan olduğu anlaşılan en az 1.900 kişinin Van vilayetine hareket ettiğini gördü."

Afganistan'da, Taliban'ın güç kazanması sonrası on binlerce Afgan uyruklu mülteci ülkelerini terk etmeye başladı. Ülkelerinden yola çıkan mülteci kafileleri, gruplar halinde İran üzerinden Türkiye'ye girmeye başladı. pic.twitter.com/SuWQrfUdai — Ruşen Takva (@RusenTakva) July 11, 2021

"Afganistan, İran, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen mülteci ve göçmenler, yaklaşık 30 kişilik gruplara ayrılarak, karanlıkta hareket etmeden önce 800 metre uzaklıktaki Yukarıtulgalı köyünden, el feneri ile yolun sınır muhafızlarından arındırılmış olduğuna dair bir işaret bekliyor."

BM Mülteci Ajansı'na göre, Ocak ayından bu yana yaklaşık 270.000 Afgan çatışmalardan dolayı evlerini terk etti.