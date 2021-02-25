Guardian'dan Çakıcı analizi: Erdoğan'ın başka çaresi yok

İngiliz Guardian gazetesinde Bethan McKernan imzasıyla çıkan "Türk gangsterler gölgelerden sıyrılıp kamusal alana çıkıyor" başlıklı makalede, "Türkiye'nin en kötü şöhretli gangsteri" şeklinde tarif edilen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıkışıyla birlikte Türkiye'de, "karanlık figürlerin kucaklandığı yeni bir siyasi iklimin ortaya çıktığı" öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:46
Guardian'dan Çakıcı analizi: Erdoğan'ın başka çaresi yok
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MHP lideri Devlet Bahçeli ve Çakıcı'nın dostluklarına ilişkin tarihsel anektodların paylaşıldığı makalede, "Geçmişin oyuncuları hapiste ya da dışarıda saklanarak onlarca yıl geçirdikten sonra kamusal alana cesur bir şekilde yeniden giriyorlar..." ifadeleri yer aldı.

"TÜRK SAĞININ HALK İDOLLERİ"

"Eroin, Organize Suçlar ve Modern Türkiye'nin İnşası" kitabının yazarı, California Donanma Yüksek Lisans Okulu'ndan Profesör Ryan Gingeras'ın sözlerine de yer verilen makalede Gingeras'ın, "Çakıcı gibi gangsterlerin yeniden ortaya çıkması, mafyanın geri dönüşünü değil, bu adamların Türk sağında halk idolleri haline gelme şeklini temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'IN BAŞKA ÇARESİ YOK"

McKernan, siyasal İslamcı Erdoğan'ın 'sorunlu müttefiki' olarak nitelendirdiği Bahçeli'nin, seküler tarzda bir milliyetçiliğe inandığını ve bu durumun, önemli iç ve dış politika meselelerinde Erdoğan ile arasında anlaşmazlık yarattığının altını çizdi.

McKernan'a göre, "Son 20 yılda diğer bütün potansiyel siyasi ortaklarını yabancılaştıran Erdoğan'ın, AKP'nin popülaritesinin azaldığı bu günlerde, iktidarda kalmak için MHP'ye bağlı kalmaktan başka çaresi yok."


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