Guardiola sözleşme uzatmaya yakın

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:58

Telegraph’ta yer alan haberde, Manchester City yönetiminin Pep Guardiola ile yeni sözleşme için görüşmelere başlandığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Manchester City’nin sahibi olduğu City Football Group’un başkanı Khaldoon El Mubarek sözleşme görüşmelerine ilişkin; ‘’ Pep ve kulüp yönetimi takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu konusunda net bir anlayışa sahibiz. Geleceğe ilişkin fikirlerimiz ve kulüp için istediklerimiz konusunda iyi bir uyuma sahibiz. ‘’ ifadelerini kullandı. Haberde Guardiola’nın yakın kaynakların Katalan teknik adamın City ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Pep Guardiola Barcelona’ya geri döneceğine ilişkin çıkan haberleri yalanlamış ve artık Barcelona’ya dönmeyeceğini açıklamıştı.