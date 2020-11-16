Guardiola sözleşme uzatmaya yakın
Sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek Pep Guardiola’nın City ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğu belirtildi.
Telegraph’ta yer alan haberde, Manchester City yönetiminin Pep Guardiola ile yeni sözleşme için görüşmelere başlandığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Manchester City’nin sahibi olduğu City Football Group’un başkanı Khaldoon El Mubarek sözleşme görüşmelerine ilişkin; ‘’ Pep ve kulüp yönetimi takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu konusunda net bir anlayışa sahibiz. Geleceğe ilişkin fikirlerimiz ve kulüp için istediklerimiz konusunda iyi bir uyuma sahibiz. ‘’ ifadelerini kullandı. Haberde Guardiola’nın yakın kaynakların Katalan teknik adamın City ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Pep Guardiola Barcelona’ya geri döneceğine ilişkin çıkan haberleri yalanlamış ve artık Barcelona’ya dönmeyeceğini açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!