Guardiola Manchester City kariyerinde bir ilki başardı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 23:58

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde.

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Sahasında 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşından da aynı skorla galip ayrılan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 55'te Riyad Mahrez (penaltı) ve 75'te Phil Foden kaydetti.

JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

Borussia Dortmund'un golünü 15'te Jude Bellingham attı.

Pep Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükselen Manchester City, finale çıkmak için PSG ile kozlarını paylaşacak.