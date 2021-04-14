Guardiola Manchester City kariyerinde bir ilki başardı
Sahasında 2-1 mağlup ettiği Dortmund'u Almanya'da da aynı skorla mağlup eden Manchester City yarı finale yükseldi.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde.
İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu.
Sahasında 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşından da aynı skorla galip ayrılan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 55'te Riyad Mahrez (penaltı) ve 75'te Phil Foden kaydetti.
JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ
Borussia Dortmund'un golünü 15'te Jude Bellingham attı.
Pep Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükselen Manchester City, finale çıkmak için PSG ile kozlarını paylaşacak.
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