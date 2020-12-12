Güç ve etki analizi yapıldı

CHP’de büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin önündeki olası tehditler ve fırsatlar ele alındı. Güç ve etki analizinin de yapıldığı toplantının ikinci ayağında ise ilçe belediye başkanları bir araya gelecek.

Mahmut Lıcalı
12 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00
Güç ve etki analizi yapıldı
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CHP’de, belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunmak ve yeni dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla toplantılar başladı. Bu kapsamda dün 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanıyla toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seylit Torun, belediyelerin toplumda kabul gören başarılı hizmetlerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıların devam edeceğine işaret ederek “Halkımızın en önemli sorunlarını önceleyerek, birer birer çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. İktidarın yoksulluğa mahkûm ettiği milletimize derman olmak için durmadan, dinlenmeden çalışacağız” diye konuştu. 


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