Güç ve etki analizi yapıldı

12 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

CHP’de, belediye başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunmak ve yeni dönemin yol haritasını belirlemek amacıyla toplantılar başladı. Bu kapsamda dün 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanıyla toplantı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seylit Torun, belediyelerin toplumda kabul gören başarılı hizmetlerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıların devam edeceğine işaret ederek “Halkımızın en önemli sorunlarını önceleyerek, birer birer çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. İktidarın yoksulluğa mahkûm ettiği milletimize derman olmak için durmadan, dinlenmeden çalışacağız” diye konuştu.