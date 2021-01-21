Güher ve Süher Pekinel kardeşlere Almanya Liyakat Nişanı

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:19

Dünyaca ünlü ikili piyano virtüözlerinden Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Almanya’nın en yüksek dereceli nişanı olan Liyakat Nişanı’yla onurlandırıldı. Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier’in imzasını taşıyan nişan Pekinel kardeşlere, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen törenle Başkonsolos Johannes Regenbrecht tarafından takdim edildi.

Almanya tarafından 1951 yılından bu yana nadiren verilen Bundesverdienstkreuz ödülü, Güher-Süher Pekinel’e müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile verildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyler sınırlı sayıda davetli katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Başkonsolos Regenbrecht, Pekineller’in uluslararası çapta kendilerini kanıtlamış sanatçılar olmakla beraber, kurdukları 3 müzik eğitimi sisteminin önemini de vurguladı. Toplumsal faaliyetlerle her iki topluma yönelik olumlu katkılarda bulunarak, uzun yıllardır Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler oluşturduklarını kaydetti.

Pekinel kardeşler haberi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

“Almanya Federal Cumhuriyeti'nin en yüksek dereceli nişanı olan Liyakat Nişanı ile onurlandırılmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Frank – Walter Steinmeier'ın imzası ile takdim edilen kültür-sanat alanında dünyanın en üst seviyelerinde sayılan Alman Liyakat Nişanının 47 yıldır sürdürdüğümüz uluslararası profesyonel kariyerimiz ve her yaştan çocuk ve gençlerin müzik eğitimi için yürüttüğümüz müzik eğitim sistemlerimiz için takdim edilmesinden dolayı çok minnettarız.

Dünyada örnek, başarı ve sürdürülebilirliklerini kanıtlayan müzik eğitim sistemlerimizi bu motivasyon ile sürdürmeye devam edeceğiz.”