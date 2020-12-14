Gül Onat'tan Sihirli Annem tepkisi: 'Gücüme gitti'
Sihirli Annem dizisinin eski kadrosunda “Perihan” karakterine hayat veren usta oyuncu Gül Onat dizinin yeniden çekilme sebebine isyan etti. Gül Onat açıklamasında “Gücüme gitti” dedi.
Acun Ilıcalı, geçen günlerde yaptığı açıklamada kızı Melisa'nın, sürekli Sihirli Annem dizisinin eski bölümlerini izlediğini görünce yenisini çekmeye karar verdiğini açıklamıştı.
Acun'un sahibi olduğu dijital TV platformu Exxen'de yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak olan Sihirli Annem dizisi yeni kadrosuyla çekimlerine başladı. Fenomen dizinin eski kadrosundaki oyunculardan da çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Sihirli Annem dizisinin eski kadrosunda Perihan rolu¨ne hayat veren usta oyuncu Gül Onat, Acun Ilıcalı'nın diziyi kızı Melisa izliyor diye yeniden çektirmesine sitem etti.
Onat paylaşımında şunları söyledi:
"Acun Ilıcalı’nın bir röportajını izledim. Sihirli Annem dizisini, kızı tekrarlarını izliyor diye, yeniden çekmeye karar vermiş. O dizi fenomen bir dizidir. Çocuğum seviyor diye değil çok başarılı bir dizi olduğu için yeniden çekme karar aldım demesini isterdim. Diziyle bir alakam olmamasına rağmen benim çok gücüme gitti. Dostlarla paylaşmak istedim."
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