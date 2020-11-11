Gül Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı: Son doğum gününü...

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:55

Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 76. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor. Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak eşi Kemal Sunal'ın doğun gününü kutlayarak takipçilerini duygulandırdı.

"İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" ifadelerini kullanan Gül Sunal, paylaşımında şunları kaydetti:

"SON DOĞUM GÜNÜNDE..."

"Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı;

'Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik.

Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.'

'Kemal ismi, kişisel hırslarından arınmış ve evrende bütünleşmiş kimse... Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik...' diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki...

İlk tanıştığımda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde, ailece kutlamayı tercih etti hep. Biz bize, o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki...

Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar. Kemal, dışarıda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb. güzel doğum günü davetleri yaptık. O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak... En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık..."

"İYİ KALPLİ KAHRAMANIM"

Ali Sunal da babasının doğum gününü, "Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım... Çok özledim çok" sözleriyle kutladı.