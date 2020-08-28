'Gül ve Düşün' kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında cinsel saldırıyı konu edinen ifadeler kullanan ve sosyal medyada büyük tepki gören Musa Dinç tutuklandı.
Yazdığı bir çocuk kitabında cinsel saldırıyı normalleştirdiği ifadeler kullanan Musa Dinç tutuklandı. "Gül ve Düşün" isimli kitabındaki ifadelerin sosyal medyada ve medyada gündeme gelmesi üzerine Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Bugün Aydın’daki evinde gözaltına alınan Musa Dinç işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. “Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak” suçlamasıyla tutuklanan Dinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir masal üzerinden kıyamet kopartılıyor. Siz asıl hırsızlara, sapıklara bakın. Bir masal yüzünden toplumun ahlakı bozuluyorsa, ben toplumdan özür diliyorum” demişti. Yayınevi de kitabın piyasadan çekildiğini açıklamıştı.
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