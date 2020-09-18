Gülay Uygun: Aleyna Çakır cinayetinde ailenin suçladığı Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili neler biliniyor?

18 Eylül 2020 Cuma, 03:21

3 Haziran'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a daha önce şiddet uygulayan ve Çakır'ın ailesinin suçladığı Ümitcan Uygun'un annesi, son günlerde hakkında çıkan bazı iddiaların ardından Ankara'da ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Demirören Haber Ajansı, öğretmen olan Gülay Uygun'un sabah saatlerinde bir akrabasının evine gitmek için dışarı çıktığını, akşam saatlerinde Uygun'a ulaşamayan ailenin durumu polise bildirdiğini yazdı.

Hem polis, hem de yakınlarının aramaya başladığı Gülay Uygun'u, yakınları buldu. Dağlık alanda bir ormanda başından vurulmuş halde bulunan Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar mı etti?

Annesinin hayatını kaybettiği yerde Ümitcan Uygun, babası ve avukatları kameralara konuşarak, Gülay Uygun'un ardında bir not bırakarak intihar ettiğini söyledi.

Avukat Çağatay Cengiz de Müge Anlı'nın programında dile getirilen iddiaları hatırlatarak "Gülay Uygun sabah saatlerinde bana 'Bu iftirayı nasıl kaldıracağım' diye mesaj attı. Akşam saatinde cansız bedeniyle karşılaştık" dedi.

Ümitcan Uygun ve babası, Gülay Uygun'un mektubunda iftiralardan dolayı Müge Anlı'yı suçladığını iddia etti.

Mektubun doğruluğuyla ya da Uygun'un ölüm sebebiyle ilgili henüz resmi makamlaca yapılmış bir açıklama yok.

Sosyal medyada paylaşılan Gülay Uygun'un cansız bedeninin fotoğraflarında, yanında bir alışveriş poşeti ve yüzünde de maske olduğu görülüyor.

Bu sebeple birçok sosyal medya kullanıcısı, olayın intihar olmayabileceğini savunuyor.

Sosyal medyada aynı zamanda #mügeanlıyalnızdeğildir etiketiyle Müge Anlı'yı destekleyen binlerce paylaşım yapıldı.

Konu Müge Anlı'nın programında nasıl işlenmeye başladı?

3 Haziran'da Ümitcan Uygun, kız arkadaşı olduğunu söylediği, gerçek ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın evinde giderek, Çakır'ın cansız bedenini bulduğunu söyledi. İfadesi alınan Uygun, serbest bırakıldı.

Olay kayıtlara intihar olarak geçti.

Ancak 30 Haziran'da, olayın intihar olmayabileceğine dair verilerin yer aldığı otopsi raporu çıktı. Ailesi, Aleyna Çakır'ın otopsi sonucuna dayanarak ve daha önce kızlarına şiddet uyguladığını söyleyerek Uygun'un cinayeti işlediğini iddia etti.

Aile, 8 Eylül'de Müge Anlı'nın programına katılarak 2 ay sonra adli tıp raporunu açıkladı. Ardından Müge Anlı, konuyu programında işlemeye başladı. Ümitcan Uygun da bağlandığı bir programda suçsuz olduğunu iddia edince, Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirdi.

Programın bir bölümünde ise komşusunun, Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce kaydettiğini söylediği çığlıklar dinletildi.

Gülay Uygun'a yönelik iddialarla ilgili ne biliniyor?

Anlı'nın bir haftadır ATV'de yayımlanan programında işlediği konuyla ilgili, 15 Eylül Salı günü Ankara'dan bir kişi canlı yayına bağlandı ve şunları söyledi:

"Bizim burada yaklaşık 10 ay evvel bir düğün oldu. Düğüne gittik. Sonradan Ümit geldi, arkasından 6 tane 19 en fazla 21 yaşlarında kız geldi. Benim yanımda da Ümit'in annesi oturuyordu. Yanına gelen o kızlar 'Yurt anne' diyerek seslendi. Sordum 'neden yurt anne diyorsunuz?' diye. 'Bizim yurtta çalışıyor, o yüzden' dediler. 'Okuyor musunuz?' diye sordum, hani yurttan çıktıkları için. 'Hayır, yurt anne bizi 18 yaşından sonra alıp ev açıyor. İşe sokma adıyla götürüyor, oğlu…"

Yayına bağlanan kadının sesi burada programın yapımcıları tarafından kesildi.

Gülay Uygun'un, bir 'engelsiz aile yaşam ve rehabilitasyon merkezi'nde çocuk eğitmeni olarak çalıştığı belirtiliyor.

17 Eylül Perşembe günü Müge Anlı, konuyla ilgili soruşturma açıldığını; yaklaşık 20 kişinin de benzer iddialarda bulunmak için yayına bağlanmak istediğini; bu kişilerin ifadelerinin de soruşturmaya dahil edileceğini söyledi:

"Yayınımıza bağlanan kişilerle ilgili kanalımıza talepte bulunuldu. Kimliklerinin gizli kalması şartıyla bilgiyi paylaşacağımızı ifade ettik."

Programa çok sayıda video ve fotoğraf gönderilerek bu iddianın tekrarlandığını belirten Müge Anlı, "Gündeme gelen iddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da soruşturma başlattı çok hızlı bir şekilde. O videoları da müfettişimize ulaştırdık." dedi.

Ancak iddialarla ilgili Gülay Uygun henüz ifade vermemişti, perşembe günü açıldığı belirtilen soruşturma kapsamında teyit edilmiş bir bilgi olup olmadığı da bilinmiyor.

Resmi belgelerde ne var?

Gülay Uygun'a yönelik soruşturma açıldığına dair bir resmi belge, kamuoyuyla paylaşılmadı. Konuyla ilgili bilinen tek şey; Müge Anlı'nın bakanlık yetkilileriyle konuştuğunu söyleyerek yayın sırasında verdiği bilgi.

Yine ailenin programda açıkladığı Aleyna Çakır'ın adli tıp raporuna göre ise, intihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılmadığı gerekçesiyle dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderirken Esen'in avukatları, Ümitcan Uygun'un tutuklanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.

Çakır'ın ölümünün ardından Uygun'un daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı, genç kadın baygın halde yerde yatarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ve "Öyle yapılmaz böyle yapılır" dediği ortaya çıktı.

Aleyna'nın 17 Nisan'daki olayın ardından polise giderek şikayette bulunduğu, Uygun'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği, Uygun'un polise ifade verdikten sonra görüntüleri sosyal medyadan sildiği tespit edildi.

Çakır'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, "Esen'in 17 Nisan'da darp edilmesiyle 3 Haziran'da ölümü arasında bağlantı bulunmadığını" belirtmişti.



