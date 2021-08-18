Güldür Güldür Show programına sürpriz transfer
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'Güldür Güldür Show'un ekibine yeni bir isim daha dahil oldu.
Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9'uncu sezon hazırlıklarına başlayan ekip kadrosuna yeni isimler dahil ediyor.
Oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil oldu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle dikkat çekmişti.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.
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