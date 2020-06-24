Güldür Güldür'de sürpriz ayrılık!
Geçtiğimiz günlerde 5 yıl önce yayında Berkin Elvan pankartı açtıkları için sosyal medyada gündem olan Güldür Güldür'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kasım 2018'de ekibe dahil olan Sinan Çalışkanoğlu ayrılık kararı aldı.
Güldür Güldür Show'a veda eden Çalışkanoğlu'nun kariyerine yeni bir soluk getirmek istediği öğrenildi. Önüne gelen senaryoları değerlendirmeye alan başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde içine sinen bir projeyi seçeceği gelen bilgiler arasında.
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