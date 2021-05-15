Güldür Güldür'den dikkat çeken Mustafa Sarıgül skeci

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü taklit etti. Sarıgük, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:18
Güldür Güldür'den dikkat çeken Mustafa Sarıgül skeci
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Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü taklit etti.  Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Güldür Güldür ekibine eleştirileri için teşekkür etti.


Sarıgül, “Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye’yi yeniden inşa etmek için yollardayız” ifadelerine yer verdi.


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