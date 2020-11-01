Gülecek günler var daha!

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Belediye kentin ünlü komedyenlerini bir küçük video filmde bir araya getirip ciddi ama neşeli bir şekilde korona önlemlerine uyma çağrısı yaptırıyor. Alex Agnew, Kamal Kharmach, Soe Nsuki, William Boeva ve Arbi El Ayachi, “Şimdi saçma şakaların sırası değil. Bu iş ciddi. Ancak önlemleri gerçekten uygularsanız, yakında gerçekten iyi olduğumuz şeyi yapabileceğiz” diyor komedyenler: “Bu köhne alanda ciddi filmler çekmek yerine insanları güldürmek ve neşe getirmek.” Videoda komedyenin biri tam “İki kabak, bir salatalık ve bir sahanda yumurta doktora gider” diye fıkra anlatmaya başlıyor ki diğeri kesiyor ve “size bugün ciddi bir şey anlatmak istiyorum” diyor. Sonra da sırasıyla komedyenler “koronavirüs yok olmadı. Şakanın sırası değil şimdi. Bu nedenle bu filmde şaka yok, hatta en sonda küçük bir espri bile yok. Birazcık ciddi olun. Önlemlere ve kurallara uymalısınız. Bunu kendiniz için, büyük anne ve babalarınız için yapın. Eğer hepimiz kurallara uyarsak kısa süre sonra gerçekten iyi olduğumuz şeyi tekrar yapabiliriz... Tekrar gülebiliriz” repliklerini seslendiriyorlar.

BİYOLOJİK BABA VE MÜCADELECİ KIZI

Geçen günlerde önceki Kral II. Albert’in evlilik dışı kızı olduğunu 7 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda DNA testiyle kanıtlayan ve mahkeme kararıyla prenses unvanını kazanan Delphine Boël ile Belçika Kralı Philippe “kardeşçe” bir görüşme yapmıştı. Ortak açıklamada “Görüşme samimiydi, sohbetimiz esnasında birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Hayatlarımız ve ortak ilgi alanlarımız hakkında konuştuk” demişlerdi. Kralın babasına danışmadan aldığı bir karardı bu. Babası, II. Albert’e sadece bilgi vermişti. Kral oğul, eski kral babayı bu halkla ilişkiler çalışması kokmayan, imaj kaygısından uzak samimi görüşmeyle zor durumda bırakmış ve gözler eski krala çevrilmişti. İmajı yerlerde sürünen, 7 yıl boyunca kendi kızı hakkında açıktan olumsuz laflar eden 2. Albert “Benim kızım değilsin. Arama, rahatsız etme” gibi itici sözleri unuttu ve eşi eski Kraliçe Paola’yı da ikna ederek kızıyla ilk kez görüştü. Topu taca atmak gibi bir seçenek de yoktu zaten önünde. Neredeyse 40 yıl sonra biyolojik babasıyla görüşebildi Delphine Boël. Eski kralın imaj kurtarma operasyonu olarak görülebilecek samimiyetsiz yaklaşımı ile inisiyatif alıp samimi adım atan yeni kralın insancıl tavrı arasındaki uçurumu görmemek mümkün değil. En iyimser yorumla evlilik dışı çocuğa yaklaşım bağlamında “kuşak farkı” diyebiliriz. Para pul derdi olmayan, resmi babası, kraldan bile zengin olan Boël yıllarca sürdürdüğü onur mücadelesini tüm “evlilik dışı doğan çocuklar” adına kazandı. Çünkü ona göre çocukların bir suçu yok. Suçlu aranacaksa anne ve babalarda aranmalı. Biyolojik babasıyla neşeli günler göreceğini pek sanmıyorum ama Kral ağabeyi Philippe ve diğer kardeşleri Laurent ve Astrid ile birlikte daha gülecek günleri var. Gent yakınlarındaki Mariakerke yerleşim birimindeki Atheneum öğrencilerinin liselerinde seksizmi protesto etmek için “Etek giyme günü” düzenleyip kızlı erkekli okula etekle geldiklerini hatta bazı öğretmenlerin de eylemi desteklediğini görmek de yüzümüzü güldürüyor. Brüksel itfaiyesinde çalışan kadın-erkek itfaiyecilerin kısmi/yarı çıplak poz vererek hazırladıkları takvim online satışa sunuldu. Takvimin satışından elde edilen gelir hayır işi için kullanılacak ve yüzü yanan çocukların tedavisi, kanser olan itfaiyeciler ve sokak hemşireleri derneklerine verilecek.

EVSİZLERE BELGE

Sokak hemşireleri deyince sokak ve sizi gülümsetebilecek bir dumur vaziyet geldi aklıma. Koronavirüs nedeniyle Brüksel’de 26 Ekim’den itibaren saat 22.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. En az 19 Kasım’a kadar sürecek. Bu süreçte Brüksel’in evsizlerine yetkililer büyük bir hizmet yapıyor. Evsizlere, “evsiz sertifikası” vererek sokağa çıkma yasağını delmeleri sağlanıyor. Zaten sokakta olan evsizler, denetimler sırasında belgelerini gösterip rahatça sokakta kalabilecekler. Sağ olsunlar ilk aşamada 2500 tane sertifika basıldı. Yetmezse yenileri basılacak... Aşırı solcu doktor ve hemşireler örgütünün “sağlık çalışanlarına verilen sözleri yerine getirmeyen hükümeti protesto etmek için” yaptığı yarı çıplak danslı gösteride ise “bizi unuttunuz, çıplak bıraktınız” mesajı verildi. Ama bunun gülünecek bir tarafı yok. Tüm kurallara tamamen uyarsak korona belasından hep birlikte kurtuluruz. Ve sonra tekrar gülebiliriz. Çünkü gülecek günler var daha! Ama şimdi birazcık ciddiyet lütfen!

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