Güleda Cankel'ın davası öncesi Muğla Barosu'ndan çağrı

18 Ağustos 2020 Salı, 20:29

Güleda Cankel’in katledilmesinin ardından 20 Ağustos Perşembe günü Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek dava öncesi Muğla Barosu'ndan çağrı geldi.



Sanık vekilinin “Reddi Hakim“ talebi nedeniyle 20 Ağustos gününe ertelenen duruşmaya, mahkeme heyetinin reddine dönük talebin kabul edilmemesi üzerine davaya aynı mahkeme heyetinin bakması ve bu duruşmada karar vermesi bekleniyor.

Davayı yakından takip eden Muğla Barosu adına açıklama yapan baro başkanı Avukat Cumhur Uzun;

''Ülkemiz insanının içini acıtan ve toplum olarak bize hiç yakışmayan bu utançtan, kadın cinayetlerinden kurtulmamız ve bir daha kadın cinayetinin hiç olmadığı bir ülkemiz olsun, kadınlarımız öldürülmesin diye çabalıyoruz.

Bunu başarıncaya kadar mücadele vererek katillerin etkin şekilde cezalandırılmasını ve başkaca Güleda’ların yaşamdan koparılmamasını istiyoruz.''

Öldürülen Güleda’nın babası Mustafa Cankel ise yaptığı açıklamada;

''Sanığın en etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Okula gönderdiğim kızımın diploması yerine cesedini teslim aldım. Bunun bir baba için ne büyük bir acı olduğunu bilemezsiniz. İçim kanıyor. Ben yandım başka canlar yanmasın diye sanığın etkili şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.''