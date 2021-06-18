Gülen'in yeğeni hakkında istenen ceza belli oldu

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında istenen ceza belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 15:51
Gülen'in yeğeni hakkında istenen ceza belli oldu
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Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında yakalanarak getirildiği Ankara'da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen hakkında istenen ceza belli oldu.

Selahattin Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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