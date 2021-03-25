Güler Özince’den akustik performans
Yapı Kredi bomontiada’nın her cuma Instagram hesabından canlı yayımladığı “Dünya Kadar Müzik” kapsamındaki “World Akustik” serisine, 26 Mart akşamı yeni nesil müziğin başarılı isimlerinden Güler Özince konuk oluyor. Saat 21.00’de başlayacak konsere Nadir Kaya da konuk sanatçı olarak katılacak.
Besteci ve söz yazarı Güler Özince, “Merkür Retrosu”, “Öyle Olsa”, “Bulurum Yolumu” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. 2020 Kasım ayında, söz ve müzikleri kendisine ait “Zihnimin Odaları” albümünü müzikseverlerle buluşturdu. “World Akustik” konserleri, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebiliyor.
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