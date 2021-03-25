Güler Özince’den akustik performans

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Besteci ve söz yazarı Güler Özince, “Merkür Retrosu”, “Öyle Olsa”, “Bulurum Yolumu” gibi şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. 2020 Kasım ayında, söz ve müzikleri kendisine ait “Zihnimin Odaları” albümünü müzikseverlerle buluşturdu. “World Akustik” konserleri, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebiliyor.