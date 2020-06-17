Gülistan Doku dosyasında tutuklama talebi

17 Haziran 2020 Çarşamba, 14:42

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır’da yaşayan Dokua ilesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli’ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Doku’nun bulunması için hem Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi, hem de göl dibinde balık adamlar ile arama çalışmalarına devam edildi. Ancak Doku’ya ait bir ize rastlanılamadı.



"BENİM KIZIMA NE OLDU?"

Anne Bedriye Doku, kızının göl de olduğuna inanmadığını ve Zainal Abarakov tarafından öldürüldüğünü öne sürerek, “Benim kızım kaybolmadan önce, en son erkek arkadaşının evinde kalmış. O evde neler olmuş bize anlatmıyorlar ve erkek arkadaşının ailesi hep bizden kaçıyor. Neden bizden kaçıyorlar. Neden o gece neler yaşandı bize anlatmıyorlar? Benim kızıma ne oldu?” dedi.

Doku’nun ailesi, tüm delillerin toplanması ve etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için bir kez daha Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı. Avukat Ali Çimen, Doku’nun akıbetinin ortaya çıkması için sanık Zainal Abarakov’un biran önce tutuklanması gerektiğini vurgulayarak, “Pandemi süreci nedeniyle bu talepte geç kalındı. Doku’nun olayı kayıp dosyası değil, cinayet dosyasıdır. Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için bütün hukuk yollarına başvuracağız. Doku, ne göl de , ne de baraj da. Tüm delillerin toplanması için Zainal Abarakov tutuklanması gerekiyor” diye konuştu.