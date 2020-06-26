Gülistan Doku soruşturmasında gözler erkek arkadaşı ve babasında

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

5 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bilgiler açığa çıktı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku’nun (21) erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un ve polis olan üvey babası E.Y’nin evlerinin yakınındaki kamera görüntülerini inceledi.

Tutanakta Abarakov ve E.Y’nin aynı evde yaşadığı, ancak sabit kameranın Abarakov’a ait görüntüleri kaydederken E.Y’e ait görüntüleri tespit edemediği belirtildi. Savcılığa sunulan tutanakta Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak günü sabah 08.00’den, gece 24’e kadar yapılan incelemede E.Y’nin ikamet ettiği mahallede sabit bir kameranın olmadığı, “AKP sabit 181” isimli kameranın kaydettiği görüntülerin ise yakınlaştırıldığında bozulduğu aktarıldı.

Gülistan Doku’nun 4 Ocak tarihinde çalıştığı işyerinden çıkıp eski erkek arkadaşı Abarakov’un ikamet ettiği yöne doğru gittiği, daha sonra da Abarakov’un ikamet ettiği apartmanın otoparkından çıktığı ve Abarakov’un aracına yöneldiğine ilişkin görüntüler de dosyaya girdi. 6 Ocak tarihli kamera incelemesinde ise AKP sabit 181 adlı kamera Abarakov’un arabasının otoparka giriş yaptığını çekti.

Tutanakta, Abarakov ve E.Y.’nin aynı evde yaşadığı ancak AKP sabit 181 adlı kameranın Abarakov’a ait görüntüleri kaydederken E.Y’e ait görüntüleri tespit edemediği bilgisi dikkat çekti. E.Y’e ait hiçbir görüntüye ulaşılamadığının belirtildiği tutanakta, “Yapılan incelemede mahalleyi sabit gören bir kameranın olmadığı, AKP sabit 181 kamerasının görüş açısına göre bilgi sahibinin ikamet ettiği apartmanın giriş kapısının uzak olduğu, yakınlaştırma yapıldığında görüntünün bozulduğu, binaya giren ya da çıkan şahısların tespit edilemediği görülmüştür. Çarşım Market önü 185 sayılı kameranın dome (tavana monte edilen fanus biçimli kamera) olduğu, kameranın belirli zaman aralıklarında dönüş yaptığı, kameranın cadde istikametine dönüş yaptığı zaman dilimlerinde de E.Y isimli şahsın herhangi bir görüntüsü tespit edilememiştir” denildi.