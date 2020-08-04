Gülistan Doku soruşturmasında intihar tezi çöktü
Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 213 gündür haber alınamıyor. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunun ikinci kısmında Gülistan Doku’nun baraja atladığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Emniyetin MOBESE kameralarından elde ettiği görüntüleri izleyen bilirkişi, raporunda “Köprü ayağındaki efekt bir piksel artığı alop, kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir” denildi.
Bu gelişmeyle Emniyet’in soruşturma raporunda dile getirdiği “baraja atlayarak intihar ettiği” iddiası çürütüldü. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen “Gülistan’ın 05.01.2020 günü saat 12.25’te baraj gölüne atladığına dair Emniyet tutanağının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Emniyetin hazırladığı bu rapor sonrasında savcılık karada olan çalışmaları sınırlandırmıştı. Bu rapor ile Gülistan’ın intihar ettiğine ilişkin tez çökmüş oldu. Soruşturma insan öldürme olayının araştırılmasına yönelik devam etmeli” diye konuştu.
Doku’nun baraja atladığı iddiası üzerine Uzunçayır Baraj Gölü boşaltılarak arama çalışması yapıldı. Ancak tüm arama çalışmalarına rağmen Doku’nun izine rastlanmadı.
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