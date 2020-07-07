Gülistan’ı suda arama çalışmaları sona erdirildi

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan arama çalışmalarının durdurulmasını eleştiren Aygül Doku, “Yeni Vali, yukarıdan kendisine aramanın durdurulması yönünde talimat geldiğini söyledi. Bugün ne değişti de 184 gün sonra arama bitirildi? Bu aileye işe gider gibi 184 gün boyunca ceset aratanlar, şimdi hangi gerekçe ile sudaki aramalar bitiriyor? ‘Suda bulamadık’ diyorlar” dedi.

‘VALİ, ‘DALGIÇLAR NEREDEN BİLECEK’ DİYORDU’

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile aralarında geçen konuşmalara değinen Doku, “Dalgıçlar, ‘Suda değil’ demesine rağmen Tuncay Sonel bana, ‘Dalgıçlar nereden bilecek onlar işini yapsın. Gülistan suda. Gülistan’ı sana vereceğim’ diyordu. Sonel’e, ‘Bana Gülistan bulunmadan çalışmalar bitmeyecek diye söz verdiniz. Aramalar bitirildi’ diye mesaj attım ama dönüş yapmadı” diye konuştu.

‘ARAMALAR NEDEN KESİLDİ?’

Aygül Doku, valinin talimatıyla, 184 gün boyunca Tunceli İş-Kur Müdürü Özdemir Aktaş da yanımıza gelerek, “‘Hiç kimseye itimat etmeyin. Farklı gruplara bulaşmayın. Sessiz olun. ‘Cinayettir ya da başka bir şeydir’ diyenlere kulaklarınızı tıkayın. Sonel’e güvenin. Gülistan’ın cesedini size verecek’ diyordu. Ankara’ya gideceğiz dediğimizde de, ‘Gitmeyin’ diyordu. Aktaş, bizi oyalandırmak için mi yanımıza geliyordu? Sonel gittikten sonra neden aramalar kesildi? Savcı neden taleplerimizin çoğunu reddetti? Neden köprü üzerindeki görüntü netleşmiş değil? Şu an da bütün kamera görüntüler silindi, deliler kaydedildi. Bunun hesabını kim verecek? Gülistan’a nasıl ulaşacağız? Gülistan nerede?” dedi.

AİLESİ TUNCELİ’YE TAŞINACAK

Gülistan Doku’un ablası Aygül Doku, kardeşinin bulunması için aile olarak Diyarbakır’dan Tunceli’ye taşınacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu aileyi niçin kimse dinlemedi? Şüpheli Zaynal Abakarov, 24 saat gözaltına almayanlar bugünden sonra ne yapmayı düşünüyorlar? Hiçbir şekilde Tunceli’yi terk etmeyeceğiz. Gülistan’ın bu belirsizlikte yok olmasına izin vermeyeceğiz. Aile olarak, ilk etapta Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Artık bu olayın çözülmesini istiyoruz.”