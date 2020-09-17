Güllük Liman Sahası'nın özelleştirilmesine tepki: Yandaşa peşkeş çekiliyor

17 Eylül 2020 Perşembe, 16:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Güllük Liman Sahası 45 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. ÖİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Liman sahasının özelleştirilmesi Milas halkı tarafından protesto edildi.

Güllük Limanı’nda biraraya gelen Milas halkı adına açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Özelleştirme ihale ilanında buranın ne amaçla özelleştirileceği belirtilmemiştir. İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceğine dair ihaleye çıkan bu limanın kullanım amacı ne olacaktır?” diye sordu.

Milas halkının, bu limanın özelleşmesine karşı olduğunu vurgulayan CHP’li Alban, limanın taşıma-boşaltma amaçlı kullanılmasının Milas turizmini bitireceğini ifade etti. Yerel yönetimin ve halkın özelleştirme sürecindeki düşüncelerinin gözardı edildiğini ve fikirlerinin alınmadığının altını çizen Alban açıklamasında şunları kaydetti:

“İhalenin “pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği, ihale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabileceği belirtilen ilanda, liman işletmesinin hangi amaçla kullandırılacağı belirtilmemiştir. Bu durum başta bölge halkı başta olmak üzere, konuyla ilgili kesimler tarafından tartışma konusu olmuştur.

İşin kapsamı tam olarak belirtilmemesi, limanın yükleme-boşaltma mı yoksa yat limanı olarak mı hizmet vereceği konusu belirsizlikte kalmıştır.

Muğla ilimiz, Milas İlçemiz sınırlarında bulunan Güllük Liman Sahası’nın işletme hakkının verilmesi ilanında belirtilmeyen noktaların açığa çıkması amacıyla soruyoruz;

Liman yükleme-boşaltma limanı olarak mı kullanılacaktır, yoksa marina mı yapılacaktır?

Bölge halkı ve yerel yönetimin buranın kullanım amacıyla ilgili görüşleri vardır. Bu özelleştirme sürecinde bu kesimlerin görüşleri eden alınmamıştır?

Kullanım amacı tamamen işletmecinin keyfiyetine bırakılmıştır. Limanın yandaşa peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.