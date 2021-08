Gülsün Karamustafa’ya Roswitha Haftmann Ödülü

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:53

40 yılı aşkın sanat pratiğinde göç, yerellik, kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları farklı açılardan ve resim, enstalasyon, video ile performans gibi çeşitli mecralar üzerinden ele alan Gülsün Karamustafa, Avrupa’nın görsel sanatlar alanındaki en yüksek parasal desteğine sahip bu sanat ödülü için seçilen 20. sanatçı oldu. Karamustafa’ya ödülü, 3 Aralık 2021 tarihinde İsviçre’de düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.



Aralarında Bern Sanat Müzesi, Basel Sanat Müzesi, Köln’de bulunan Ludwig Müzesi ve Kunsthaus Zürich gibi sanat kurumlarının direktörlerinin de bulunduğu Roswitha Haftmann Vakfı Yönetim Kurulu, Gülsün Karamustafa’yı “zamanımızın en sanatsal ve aynı zamanda politik olarak en ikna edici seslerinden biri” olarak tanımlıyor.

'MUTLULUK VERİCİ BİR ÖDÜL'

Bir yandan Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Van Abbe Müzesi'nde Kasım ayında açılaccak solo sergisinin hazırlıklarını sürdüren Gülsün Karamustafa'ya telefonla ulaştık ve onun da görüşleri aldık. "Hiç beklemediğim bir anda ödül haberini aldım" diyen sanatçı, "Açıklama metninden de anlaşıldığı gibi bu ödül bir sanatçının tüm kariyeri değerlendirilerek veriliyor. Yaptıkları açıklama beni ve eserlerimi yakından takip ettiklerini gösteriyor; bu da beni ayrıca çok mutlu etti, çünkü kendimi yaygın bir şekilde ifade edebildiğimin bir göstergesi. Bu ödül, daha önce olduğum birçok yerli ve yabancı ödül gibi, yakın geçmişte aldığım Prince Klaus Ödülü gibi çok değerli bir ödül; mutlu ve gururluyum" sözleriyle duygularını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ SANATSAL ÜRETİM

İsviçreli ünlü galeri sahibi Roswitha Haftmann’ın (1924–1998) başlattığı bir inisiyatif olan ödül, 2001’den beri her sene olağanüstü düzeyde sanatsal üretime imza atmış yaşayan bir sanatçıya veriliyor. Vakfın bugüne kadar ödüllendirdiği sanatçılar arasında Sigmar Polke, Carl Andre, Lawrence Weiner, Jeff Wall, Maria Lassnig, Pierre Huygues, Cındy Sherman, Mıchelangelo Pıstoletto, Mona Hatoum, VALIE EXPORT, Peter Fiscli/David Weiss, Heımo Zobernig, Rosemarie Trockel gibi görsel sanatlar alanına önemli katkılarda bulunmuş pek çok isim yer alıyor.



1970’lerden itibaren göç, feminizm, toplumsal cinsiyet rolleri ve sömürgecilik tarihi gibi, günümüzde her zamankinden daha acil ve güncel olan konulara katkıda bulunan Gülsün Karamustafa’nın, eserleri Tate Modern, Londra, Guggenheim Müzesi, New York, Contemporary Art Chicago, Modern Sanatlar Müzesi, Paris, Ludwig Müzesi, Köln, Mumok, Viyana, İstanbul Modern ve Arter koleksiyonlarının yanı sıra, nitelikli özel koleksiyonlarda da yer alıyor. BüroSarıgedik tarafından temsil edilen sanatçı, Avrupa ve Kuzey Amerikada’ki kişisel sergilerinin yanı sıra aralarında İstanbul, São Paulo, Kwang-ju, Kiev ve Sevilya’nın da bulunduğu birçok uluslararası bienale katılarak büyük ilgi gördü. Türkiye'nin önemli güncel sanatçılarından olan Gülsün Karamustafa, 2000’li yılların başlangıcından itibaren yeni nesil sanatçılara sosyo-politik bağlamıyla öne çıkan eserler üretmek konusunda ilham kaynağı oldu. Çalışmalarında Bizans ikonaları ve cam altı resimlerinden esinlenirken aynı zamanda sanatın yerleşik kurallarını altüst etmeyi de başaran sanatçı, odaklandığı konuların etrafında şekillenen tartışmalara yönelik sürdürdüğü ilgi ve bağlılığı ile aralarında Hollanda’dan Prince Claus Ödülü’nün de bulunduğu birçok ödüle layık görüldü.