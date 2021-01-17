Gülten Akın şiir dinletisi: Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek

Gülten Akın'ın şiirleri “Kestim Kara Saçlarımı” başlıklı dinleti izleyiciyle buluşacak. Akın2ın şiirlerini Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2021 Pazar, 09:00
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İş Sanat’ın gelenekselleşmiş dinleti serisinin bu ayki konuğu, Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerin başında gelen Gülten Akın olacak. Modern şiirin güçlü kalemi Akın’ın şiirlerini, “Kestim Kara Saçlarımı” başlıklı dinletide Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek.

İlk dönem şiirlerinde doğa, aşk, ayrılık, yalnızlık, özlem temalarına ağırlık veren, daha sonrasında ise toplumsal konulara yönelen Gülten Akın’ın şiirlerinden derlenen program 18 Ocak akşamı saat 20.30’da yayımlanacak.

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği etkinlik, sezon boyunca İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.


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