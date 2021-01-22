Gümüş 2020'de altını ikiye katlamıştı: Sert düşüş, gün içerisinde yüzde 3'ü gördü
Gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlar rekor seviyede artış göstermesine rağmen gümüş fiyatlarındaki düşüş gün içerisinde yüzde 3'ü gördü.
Gümüşe dayalı Borsa yatırım fonlarına girişler zayıf dolar beklentileriyle 17 ayın zirvesine ulaşırken gümüş fiyatları haftanın son gününde neredeyse yüzde 3 düşüş yaşayarak ons başına 25,1994 dolardan işlem görüyor.
Shares Silver Trust verilerine göre, gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlar çarşamba günü 22,5 milyon onsa yükselirken en büyük fonun değeriyse 505,3 milyon dolara ulaşmıştı.
Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, konuyla ilgili “Altın ve gümüş bugün düşüşte olmasına rağmen bu hafta en iyi performans gösteren emtialar arasında.” dedi.
Gümüşte sert düşüş yaşanırken altında gün içerisindeki kazançlarını vererek ons başına 1.841,27 dolar civarında yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise yüzde 0,8 düşüşle 439 lira civarında seyrediyor.
YÜZDE 110 CİVARINDA YÜKSELMİŞTİ
Salgının yeni başladığı 2020 Mart ayında risk iştahındaki azalışal beraber güvenli liman altına olan kaçışlar hızlanmış, gümüş de ikincil bir alternatif olarak ilgi görmeye başlamıştı. Gümüş fiyatları, Mart ayında gördüğü dip sonrasında neredeyse yüzde 110 civarında yükselerek ons başına 11 dolardan 25 dolarlara kadar çıkmıştı.
Altın 2020’de yüzde 24,5 kazandırırken, gümüşün yıllık kazancı altını neredeyse ikiye katlayarak yüzde 48 oldu. Gümüş de salgının yarattığı belirsizlik ortamında yıl başından Ağustos ayına kadar yüzde 63 civarında yükseldikten sonra kazançlarının bir kısmını geri vermişti.
Her iki emtia için de 2020 son on senedeki en iyi yıl olarak geçerken aşı gelişmeleriyle birlikte altın ve gümüşün kazançları bir miktar azalmıştı.
Kaynak: bloombergh
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