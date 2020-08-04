Gümüşhane’de 1 köy karantinaya alındı

04 Ağustos 2020 Salı, 17:16

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Boğalı köyünde, karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Boğalı köyünde yaşayan bazı vatandaşlarımızın Covid -19 testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.



