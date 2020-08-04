Gümüşhane’de 1 köy karantinaya alındı
Gümüşhane’de, merkeze bağlı Boğalı köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Boğalı köyünde, karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Boğalı köyünde yaşayan bazı vatandaşlarımızın Covid -19 testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.
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