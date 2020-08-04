Gümüşhane'de 1 mahalle karantinaya alındı

04 Ağustos 2020 Salı, 18:46

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Karaçayır Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi. Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kelkit İlçesi Karaçayır Mahallesi'nde 4 pozitif, 26 temaslı tespit edildiğinden virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.