Güncel koronavirüs tablosu açıklandı (21 Ocak 2021 korona tablosu)

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ocak 2021 tarihli korona tablosuna göre bugün 152 bin 758 test yapıldı. Tabloya göre, 5 bin 856 pozitif vaka tespit edilirken, hasta sayısı 723 oldu. Koronavirüs nedeniyle bugün 144 kişi yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 19:47
Güncel koronavirüs tablosu açıklandı (21 Ocak 2021 korona tablosu)
Abone Ol google-news

Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

KORONA TABLSOU ŞÖYLE:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler