Güncel koronavirüs tablosu açıklandı (21 Ocak 2021 korona tablosu)
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ocak 2021 tarihli korona tablosuna göre bugün 152 bin 758 test yapıldı. Tabloya göre, 5 bin 856 pozitif vaka tespit edilirken, hasta sayısı 723 oldu. Koronavirüs nedeniyle bugün 144 kişi yaşamını yitirdi.
Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
KORONA TABLSOU ŞÖYLE:
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Rakıda 175 lira isyanı
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Rakıda 175 lira isyanı
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler