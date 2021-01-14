Güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı
Paylaşılan son tabloda 8 bin 962 kişiye vaka, 958 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğu ve 170 kişinin daha yaşamının yitirdiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 170 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 962 kişiye vaka, 958 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 23 bin 495 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 11 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 512
Tabloya göre, toplam test sayısı 26 milyon 899 bin 442, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 512, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938, bugünkü test sayısı 169 bin 847 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 14 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle:
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