Güncel koronavirüs verileri açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi, 226 yurttaş da yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 11 Mart 2020 tarihinden bu yana en yüksek günlük vefat sayısına ulaşıldı.
Bugün 32 bin 106 kişi koronavişrüse yakalanırken 226 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türkiye'deki yatak doluluk oranı yüzde 55,1 olarak açıklanırken; hasta sayısının 5 bin 607, ağır hasta sayısının ise 5 bin 952 olduğu ifade edildi.
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" ifadelerini kullandı.
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