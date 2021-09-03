Günde bir bardak çay içmek beyni güçlendiriyor
Çin'de Peking Ünivesitesi tarafından yapılan yeni araştırmada, günde bir bardak çay içmenin bilişsel becerileri artırdığı ortaya kondu. Düzenli tüketilen çayın problem çözme becerisinde de uzun vadeli gelişme sağladığı belirtildi.
Çin'de Peking Üniversitesi'nde çay içmenin bilişsel becerilerin gelişimi üzerindeki etkisini ölçen bir araştırma yapıldı.
NTV’de yer alan habere göre, Besin Kalitesi ve Tercihi dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda elde edilen bulgularda, düzenli olarak tüketilen çayın sağlık için faydalı olduğu ve bilişsel becerilerde gelişimi sağladığı görüldü.
DÜZENLİ TÜKETİM YORGUNLUĞU AZALTIYOR
Araştırmayı ekip arkadaşlarıyla beraber yürüten psikolog Lei Wang, ''Elde ettiğimiz bulgular, özellikle zorlu görevlerle karşılaşıldığında çay içmenin ruhsal performansı artırdığını ortaya koydu'' dedi. Wang düzenli tüketimin çabuk yorulmanın önüne geçtiğini ve yaratıcı işlerde performansı yükselttiğini de ekledi.
ÇAY İÇENLERİN PERFORMANSI DAHA YÜKSEK
100 kişi üzerinde yapılan
araştırmada, deneklerden su veya siyah çaydan birini seçmeleri istendi. İkisi
de aynı sıcaklıkta (42 santigrat derece) olan içeceklerden siyah çayı seçenlerin
kelime eşleştirme ve bulmaca konusunda daha iyi performans sergiledikleri
görüldü.
Araştırmacılar ayrıca, çay içenlerin su içenlerden daha neşeli olduklarını, problem çözme becerilerini daha uzun süre koruyabildiklerini ve kronik yorgunluğa daha kolay karşı koyabildiklerini belirtti.
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