Gündelik yaşama dair ne varsa

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Yine aynı öykü: 7 aydır kapıları kapalı olan Akbank Sanat Galerisi de online’dan canlıya geçiyor. Yazın yapılması planlanan sergi ve yarışma, sonbahara kaymış. Çağdaş sanat alanında çalışan genç sanatçılara destek olmak için Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü yarışmasına bu yıl bu koşullarda Türkiye’nin her yanından 1001 genç katılmış! Bu kadar çok genç sanatçının eserlerini, serginin küratörlüğünü de üstlenen T. Melih Görgün ve Ayşe Erkmen gibi sanatçıların yanında etkin bir jüri uzun uzun inceleyerek ki tahmin edersiniz ki hiç kolay değil, bir aya yakın bilgisayar başında çalışmış, 16’sını sergilenmeye değer bulmuş. Bunlar sergilenirken 4 sanatçının işleri ise eşit olarak yarışmanın kazananları seçildi. Sergiyi küçük gruplar halinde küratör Melih Görgün’ün rehberliğinde gezerken kazananlar henüz belli değildi, ama tahmin de edilebilecek gibiydi.

Sanatçılara yarışma konsepti olarak “Gündelik Yaşama Dair” denilmiş. “Bugün yaşamın sanatsal biçimi nedir, günlük deneyimler geleceğin sanatçılarının bu yeni gerçeklerdeki rollerine nasıl hazırlıyor?” Çok kolaymış gibi gözüken zor bir konu. Kapıdan girişte derinden gelen sesler duyuyorsunuz. Birileri konuşuyor, tıkırtılar, hayatın sesleri. Duvara kulak verip dinlediğiniz zaman ise Diren Demir’in işiyle karşılaşıyorsunuz, “Duvardan gelen sesler”. O kısıt döneminde evde kalıp belki de elinde olmadan duvardan gelen sesleri dinleyip kaydetmiş sanatçı. Biz de neler duyduk değil mi? Yukarı katta bir başka performans bizi bekliyor: İşaret diliyle iletişim. Hamza Kırbaş, el işaretlerini toplamış, onları sprey boyayla duvara grafiti olarak resmediyor. Bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz. O da seçilen sanatçılardan. Dörtlünün tek kadını Rana Kelleci, cep telefonuyla ortalama iki buçuk saat geçirdiğimiz sonucundan yola çıkarak telefonundaki görüntüleri tek tek kâğıda kopyalamış, o pelür kâğıt üzerindeki siyah beyaz çizimleri duvara yapıştırmış, yanına onları nasıl yaptığını anlatan bir video da ekleyince seçilenler arasına girmiş!

Sergilenen eserleri gidip görmek ve anlamaya çalışmak size kalıyor. Akbank Sanat’ta 21 Kasım’a kadar açık. Gençleri destekleyen, yer veren, emeği geçen herkese alkış. Akbank Sanat’ın diğer etkinlikleri ise online’dan devam ediyor.