Gündemden düşmeyen şiddet: "Bekçi terörüne derhal son verin"

21 Mayıs 2021 Cuma, 11:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, son günlerde Türkiye’nin hemen her bölgesinde yaşanan ve sık sık gündem olan bekçi şiddetini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

"Türkiye’ye ve yurttaşa hiçbir faydası olmayan, kimden neyi koruduğu belli olmayan bekçilerin elindeki silahların derhal alınması gerektiğini" kaydeden Dr. Şevkin, Meclis'te yaptığı konuşmada “Bekçi terörüne son verin” çağrısında bulundu.

Adana’da bir bekçinin bayram günü bir vatandaşı öldürüp başka bir bekçi arkadaşını yaraladıktan sonra kendi silahıyla intihar ettiğini hatırlatan CHP'li Şevkin, Batman’da 15 yaşındaki bir gencin bekçiler tarafından öldüresiye dövüldüğünü, İstanbul’da bir gencin yine bekçiler tarafından feci şekilde dövüldüğünü, yine İstanbul’da genç bir vatandaşın ters kelepçeye maruz kaldığını kaydetti.

"KORKULU RÜYA OLDU"

Yine İstanbul’da havaya ateş açan bekçilerin kaos yarattığını, vatandaşları korku ve paniğe sevkettiğini, halkın bekçilerden korunmak için polis çağırmak zorunda kaldığını anımsatan Dr. Şevkin, “Tüm bunlar son bir haftada yaşandı. Silah taşıma yetkinliğine sahip olmayan bekçilerin elindeki silahlar derhâl alınmalıdır. Ayrıca kolluk kuvvetleri varken aynı yetkilerle donatılan bekçilik uygulamasının yeni bir kaosa neden olduğu açıktır. Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan; tam tersine, vatandaşların korkulu rüyası hâline gelen, kimden neyi koruduğu bilinmeyen bekçi terörüne derhâl son verilmelidir” diye konuştu.