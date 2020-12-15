Günel: Esnafa destek yetersiz

15 Aralık 2020 Salı, 15:04

Türkiye’nin turizm başkenti olan Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri ile Kıyı Ege turizm kentlerinin sözcüsü oldu. “Bir turizm kenti olan Kuşadası’nın belediye başkanı olarak Covid 19 salgınının yarattığı etki ve sonuçlara yönelik olarak açıklama yapmanın turizm kentleri açısından önemli olduğu inancındayım” diyen Başkan Ömer Günel, bir metin hazırlayarak hükümet ve parlamento nezdinde temaslarda bulunmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile zoom üzerinden online bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ömer Günel, yerel yönetimlerin hizmetlerinin ve harcamalarının arttığı fakat tahsil edilebilir gelirlerinin azaldığı bir süreç yaşandığına dikkat çekerek “Turizm sektörünün 2021 yılından yatırımlarla ve güçlenerek çıkması elzemdir” dedi.

“3 AYLIK 750 TL KİRA GÜNLÜK GİDERİ BİLE KARŞILAYAMAZ”

Alınan pandemi tedbirlerinin turizm endüstrisine ciddi bir darbe vurduğunu belirten Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "Açıklanan esnafa destek paketi, reel olmaktan çok uzaktır. Kira yardımı olarak açıklanan 750 TL Kuşadası ve diğer turizm kentlerinde bir günlük gideri bile karşılamıyor. Turizm, seyahat başta olmak üzere, konaklama, yeme-içme, alışveriş, çevre ve kültürel geziler, eğlence gibi içinde pek çok firmanın hizmet verdiği aktiviteleri ihtiva eden bir endüstridir. Covid-19 virüsünün etkileri tüm dünyada kontrol altına alınıp, yaşantımız normale dönmeden, ülkemiz ve Kıyı Ege turizm kentlerimiz için lokomotif gelir kaynağı olan turizmin tekrar hayat bulması ve bu sektörden geçimini sağlayan milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetinin sona ermesi maalesef mümkün olmayacaktır. Küresel salgın kontrol altına alınsa bile, turizm kentlerimiz alınan zorunlu virüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecinde en son sırada yer alacaktır. Diliyorum ki; devletimiz ve milletimizle vereceğimiz ortak mücadele ile bu illetten de ayakta kalarak kurtulalım ve sağlıklı günlerimize geri dönelim” dedi.