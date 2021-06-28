Güneş gazetesi, Zeynep Kılıçdaroğlu’nun evini şehit ailelerine bağışlayacaktı, sözünde durmadı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir’deki evi, 250 bin dolara satıp “gelirini şehit ailelerine bağışlayacağını” açıklayan Güneş gazetesinin bu sözünü 3 yıldır yerine getirmediği ortaya çıktı.

Tapu kayıtlarına göre, Güneş gazetesinin bağlı bulunduğu T Medya A.Ş., Buz Rezidans’taki daireyi 3 yıldan uzun süredir elinde tutuyor. Şirketin evi devraldığı tarihten kısa bir süre sonra art arda uygulanmaya başlanan haciz işlemleri de dikkat çekiyor.

2015 ve 2018 yıllarında havuz medyası tarafından gündeme getirilen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Ataşehir Buz Rezidans’taki evi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Havuz gazetelerinin 2018’de, “evin değerinin 1 milyon dolar olduğunu” iddia etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, “Evi 100 bin dolara satmaya hazırız” demişti. Güneş gazetesi ise “100 bin dolar hazır, tut sözünü” manşeti ile evi satın almaya hazır olduklarını açıklamıştı. Zeynep Kılıçdaroğlu da Güneş gazetesine gönderdiği mektupta, evi kendilerine satabileceğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Güneş gazetesinin bağlı bulunduğu T Medya A.Ş., 100 bin doların o dönemki TL karşılığı olan 380 bin TL ödeme yaparak, 28 Şubat 2018’de evin yeni sahibi olmuştu. Güneş gazetesi, devirden 1 ay sonra evi 250 bin dolara satışa çıkardığını, elde edilecek gelirin de şehit ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı.

3 YILI GEÇTİ, SATIŞ YOK

Cumhuriyet, yaklaşık 3 yıl boyunca gündemi meşgul eden ve 3 yıldır da akıbeti bilinmeyen Ataşehir’deki evin tapu kayıtlarına ulaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) 2020 sonu kayıtlarına göre; evin mülkiyeti, T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bulunuyor. Akşam, Güneş, Star gazetelerinin yanı sıra Kanal 24 ve Kanal 360’ı bünyesinde bulunduran T Medya’nın, Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan devraldığı evi, üçüncü bir kişi ya da kuruma satmadığı görülüyor. Aradan geçen 3 yıl 4 aylık sürede Güneş gazetesinin de “evin satıldığı, elde edilen gelirin şehitlere bağışlandığına” yönelik bir açıklaması bulunmuyor.

DİKKAT ÇEKEN HACİZLER

Öte yandan T Medya’nın sahibi olduğu Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki eve, devir işleminin hemen ardından gelmeye başlayan hacizler de dikkat çekiyor. TKGM’nin kayıtları incelendiğinde, T Medya’nın alacaklılarının, satış işleminin gerçekleştiği tarih olan 28 Şubat 2018’den kısa bir süre sonra haciz koydurduğu görülüyor. 28 Mayıs 2018’deki ilk haciz işleminin ardından söz konusu evin üzerinde 2018, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 9 haciz işlemi gerçekleştiriliyor. Aralarında vergi daireleri ve şahısların da bulunduğu alacaklıların koydurduğu hacizlerden 5’i kaldırılırken, 2020 sonu itibarıyla evin üzerinde değeri 6 milyon 21 bin 870 TL’ye ulaşan toplam 4 haciz kararı bulunuyor.

‘ÖNCE BORÇLAR KAPATILMALI’

Cumhuriyet’in görüşlerine başvurduğu hukukçular, “Hacze konu olan rakamsal büyüklüğün, haczedilen menkulün güncel satış değerini yansıtmadığını, bir menkule değerinin altında ya da üstünde meblağlarda haciz konulabileceği” görüşünü paylaşıyor. Hukukçuların aktardığı bilgilere göre, Güneş gazetesinin daha önce duyurduğu şekilde evi satıp elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışlayabilmesi için öncelikle hacze konu olan vergi ve şahıs borçlarını kapatması gerekiyor. Yasal faizleri ve işlem masrafları ile birlikte yapılacak ödemelerin ardından tapu üzerindeki şerhler kaldırılıp söz konusu ev satışa çıkarılabiliyor.