Güneş yanığına ne iyi gelir?

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:49

Özellikle yaz aylarında güneşin altında korunmasız bir şekilde kalmak, ciddi güneş yanıklarına neden olabilir. Güneş yanıkları cildi kızartır ve verdiği acı nedeniyle kişi hareket etmekte bile zorluk çekebilir. Güneş yanıklarını engellemek ve oluşumunu azalmak için güneş kremi kullanımı sık olmalıdır. Güneş yanıkları oluşumlarında ise belli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Güneş yanığının geçmesi; ciltteki yanık durumuna göre farklılık gösterir. Bu yüzden güneş yanığının geçiş süresi de ciltten cilde göre farklılık gösterebilir. Genel olarak güneş yanığı; 5 ile 15 gün arasında azalarak geçer. Bazı durumlarda daha uzun süreli de olabilmektedir. Uygulanacak olan doğal tedavi alternatifleriyle beraber güneş yanığı, bu sürelerden daha az sürede geçebilir. İşte güneş yanıklarını yatırmak için uygulanabilecek 5 yöntem…

ILIK DUŞ ALIN

Güneş yanıkları vücut ısınızı yükseltir. Durum böyle olunca ılık duş almak iyi bir seçim olur. Suyun çok soğuk olmamasına özen gösterin ve güneşten yanan bölgelerinize tutun. Ilık duş güneş yanıklarına anında etki edecektir. Duş sonrasında cildinizi havluyla nazikçe kurulayın. Ve ikinci adıma geçin.

NEMLENDİRİN

Güneşten yanan cildinizi nemlendirmek için sık sık nemlendirici kullanın. Bu iki içerik cildinizin yatışmasını sağlayacaktır. Nazikçe cildinize sürdüğünüz nemlendirici, cildinizin iyileşmesini ve acının giderilmesini sağlayacaktır.

ALOE VERA KULLANIN

Cilt adına en fazla tercih edilen yöntemlerden birisi aloe vera jelidir. Aloe vera jeli; cildin tedavisi için uygulanır. Aloe vera jeli, her çeşit güneş yanığına iyi gelir. Aynı şekilde çok etkili olan aloe ver jeli, yanık yerlerini de hemen onarmaya başlar. Bu sayede yanık kısmındaki acı hissini de azaltır.

YETERİNCE SU İÇİN

Cildiniz güneşten yandığında vücudunuz su kaybeder. Dehidrasyonu önlemek ve gidermek için yeterince su almaya özen göstermelisiniz.

CİLDİNİZİ KORUYUN

Güneş yanığınız varsa cildiniz ekstra korunmaya ihtiyaç duyar. Dışarı her çıktığınızda yanan bölgelerinizi kapatan ve hava alan kumaşlar tercih edin. Kıyafetlerinizin açık renkli olması önemli.