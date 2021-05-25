Güneş'in aktivitesinde ani bir artış fark edildi: Dünya'yı etkiliyor
Güneş'in aktivitesinde ani bir artış kaydeden Rus bilim insanları, Dünya'nın 3 günlüğüne jeomanyetik fırtınaya teslim olacağı tahmininde bulundu.
Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Güneşin X-ışını Astronomisi Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür Güneş’te, belirgin ve bazı değerlendirmelere göre son yılların en büyük aktivite artışı kaydedildi" ifadelerine yer verildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Güneş'in yüzeyinde, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde 17 patlamanın meydana geldiği belirtilen açıklamada, bazı patlamaların uzaya güneş maddesi püskürmesine yol açtığı aktarıldı. Güneş maddesinin Dünya yönünde de hareket ettiği kaydedildi.
Uzmanların hesaplamalarına göre, püskürtülen Güneş maddesinin Dünya ile ilk teması 25 Mayıs saat 22.00 sularında meydana gelecek.
Bu, ilk jeomanyetik aktiviteye yol açacak. Güneş püskürmesinin en yoğun kütlesi ise 26 Mayıs saat 4.00’da Dünya’ya ulaşacak.
Bu sıralarda, süreleri 3 ilâ 6 saat arasında olan ilk jeomanyetik fırtınalar tahmin ediliyor. Fırtınalı durumun 27 Mayıs günü sonuna kadar devam edebileceği kaydedildi.
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