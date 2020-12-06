Güneş'te son üç yıldaki en büyük patlama meydana geldi

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

M4.4 büyüklüğündeki patlamanın saçtığı morötesi ve X-ışını, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonlaştırdı.

Independent'tan Adam Smith'in haberine göre, patlamalar dört sınıfa ayrılıyor: Arka plan seviyesindeki A sınıfı patlamaları, B, C, M ve en büyük patlama olan X sınıfı takip ediyor. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 misli kuvvette. Yani M sınıfı bir patlama, C-sınıfından 10 kat daha büyük.

Bu, üç yılın en büyük patlaması olsa da muhtemelen uzmanlar dışında özellikle fark edilmesi pek muhtemel değil.

SpaceWeather'dan Dr. Tony Phillips, "Amatör telsiz operatörleri ve denizciler, 20 MHz'in altındaki frekanslarda tuhaf yayılma efektleri fark etmiş olabilir. 10 MHz'in altındaki bazı yayınlarsa hepten söndü" diye yazdı.

Bunun sebebi, güneşin kendisinin, saçılanların bir kısmını bloke etmesi olabilir. Dr. Phillips, patlama alanının güneşin güneydoğu kısmının arka tarafında kalması yüzünden, kitlesinin patlamanın bir kısmını tutmuş olabileceğini öne sürdü. Bu, patlamanın X sınıfı olay olabileceği anlamına geliyor.

Plazma ve buna eşlik eden manyetik alandan oluşan taçküre kütle atımı, uzaya doğru fırladı.

Böyle bir patlama Dünya'ya çarpsaydı, gezegende güçlü bir jeomanyetik fırtına yaşanabilirdi. Patlamanın meydana geldiği güneş lekesi, birkaç gün içinde Güneş'in Dünya'ya bakan kısmına hareket edeceğinden bu hafta içinde böyle bir olay meydana gelebilir.

Eylülde Güneş, genelde bunun gibi büyük patlamaları beraberinde getiren yeni bir döngüye girmişti.

Güneş'in faaliyetleri, 11 yıllık döngüsünün yarısına, sonraki maksimumuna ulaşacağının tahmin edildiği 2025 Temmuz'una kadar artmaya devam edecek.

Yine M sınıfı olan bir önceki en büyük Güneş patlaması, haziranda gerçekleşmişti. Bu M sınıfı patlamanın küçük bir radyo kesintisine neden olduğu, yaklaşık üç saat sonra da daha küçük C sınıfı bir patlamanın onu takip ettiği bildirilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe