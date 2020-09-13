Güney Kıbrıs'tan Türkiye açıklaması: Akdeniz’deki tatbikatı yasa dışı
Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugün başlayan atış tatbikatının yasadışı olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini bildirdi.
Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugün başlayan ve 14 Eylül pazartesi gününe kadar sürecek olan atış tatbikatının yasa dışı olduğu ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.
Sputnik’ye yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamada ise tatbikat bildirisinin yapıldığı NAVTEX ilanının yasa dışı olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü, uluslararası hukuku ve deniz güvenlik önlemlerini ihlal ettiği’ ifade edildi.
Cyprus Mail gazetesinin aktardığına göre Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, bugünden itibaren 20 Eylül'e kadar ülkenin Ulusal Muhafızları ve ABD Donanması Özel Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak bir tatbikat yapılacağını bildirdi.
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