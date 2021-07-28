Güney Kore'de salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelenin sürdüğü Güney Kore'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Güney Kore'de son 24 saatte 1896 yeni vaka ve 4 ölüm kaydedildi. Virüsün ülke genelinde yayılımını önlemek amacıyla başkent Seul ve çevresinde katı kısıtlamalar getirilmesinden bir gün sonra salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği bildirildi.
SON 24 SAATTE 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Vaka sayısının 193 bin 427'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 83'e çıktı. Ülkede, iyileşen kişi sayısı ise 170 bin 494 olarak kayıtlara geçti.
Güney Kore'de bugüne kadar 23 milyon 300 bin dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandı.
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