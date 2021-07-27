İngiltere Başbakanı’ndan koronavirüs uyarısı: ‘Aldanmayın’
Reuters'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesindeki koronavirüsün durmuyla ilgili değerlendirmede bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vakalarındaki son altı günlük düşüşten dolayı halkın coşkuya kapılmaması gerektiği konusunda uyarırken, ülkenin en önemli epidemiyologlarından biriyse koronavirüs salgınının birkaç ay içinde sona erebileceğini belirtti.
İngiltere'deki kısıtlamaları kaldıran Başbakan Johnson, pek çok kişinin aşılanmış olmasından dolayı İngiliz ekonomisini tekrar canlandırabileceğine inanıyor.
İngiltere'de üst üste altı gündür günlük koronavirüs vaka sayısı düşüyor olsa da Johnson koronavirüs salgınının henüz bitmediğini vurguladı.
"Altı gündür iyi rakamların geldiğini açık bir şekilde fark ettim fakat bu konuda erken sonuçlara kapılmamamız çok ama çok önemli" diyen Johnson, "Halk çok temkinli kalmak zorunda; hükümetin de yaklaşımı böyle olacak" dedi.
KISITLAMALAR KALDIRILDI
Johnson, İngiltere'deki koronavirüs kısıtlamalarını 19 Temmuz'da kaldırdı. Kısıtlamalar kaldırılmadan iki gün öncesinde günlük yeni vaka sayısı 54 bin 674 ile zirve yaptı. Ancak o zamandan beri belirgin bir şekilde düşen vaka sayısı dün 24 bin 950 oldu.
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