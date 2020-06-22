Güney Kore'den itiraf: İkinci dalganın tam ortasındayız

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:01

Düne kadar Güney Kore’deki ilk salgın dalgasının henüz sona ermediğini savunan Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) bugün fikrini değiştirerek, ilk kez ikinci dalganın tam ortasında olduklarını doğruladı.

KCDC Yöneticisi Jeong Eun-kyeong, daha önce az sayıda vakanın bulunduğu başkent Seul’de, Mayıs ayı başlarındaki tatil haftasının ardından ikinci salgın dalgasının başladığının netleştiğini söyledi.

TAHMİNİMİZ YANLIŞ ÇIKTI

Sputnik TR'nin haberine göre Jeong, “Başkentte ilk dalganın Şubat ile Nisan arasında yaşandığına inanıyoruz. Sonrasında Mayıs tatilinin tetiklediği ikinci dalganın devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Tahminlerinde yanıldıklarını itiraf eden Jeong, “Başlangıçta ikinci dalganın sonbaharda veya kışın ortaya çıkacağını tahmin ettik. Tahminimizin yanlış olduğu ortaya çıktı. İnsanlar başkalarıyla yakın temas kurmaya devam ettikçe enfeksiyonların da süreceğine inanıyoruz” diye konuştu.

BAR VE GECE KULÜPLERİNDE YOĞUNLAŞTI

Güney Kore, Şubat ayı sonlarında bir günde 900 civarında vaka tespit edildiğini duyurmuş, bu da Çin dışındaki ilk ve en büyük salgın dalgası olarak değerlendirilmişti. Sıkı test ve takip sistemiyle vaka sayıları Nisan ayına kadar tek haneli sayılara düşürülmüştü.

Ancak mayıs ayı başında kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Yeni vakalar Seul’de ve özellikle gençler arasında yoğunlaşırken, bar ve gece kulübü ziyaretlerinin buna yol açtığı belirtildi.

Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 280 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 12 bin 438’e ulaştı.