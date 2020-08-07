Güney Kore’nin yeni teşvik paketi: Yapay zeka, blockchain ve 5G'yi içeriyor

07 Ağustos 2020 Cuma, 11:28

Koronavirüs salgınından sert bir şekilde etkilenen Güney Kore ekonomisi teşvik paketleriyle normalleşmeye çalışıyor. Başkan Moon Jae-in ekonomik kalkınmanın yanı sıra baştan aşağı bir reform da hedefliyor. Güney Kore‘yi uzun vadede canlandıracak ve küresel bir öncüye dönüştürecek yeni program 5 yıl sürecek. 133 milyar dolar değerindeki bu programın 1.9 milyon istihdam yaratması bekleniyor.

Blockchain Türkiye Platformu'nda yer alan habere göre, program, yapay zeka, 5G ve blockchain gibi teknolojilerin potansiyelinden yararlanarak Güney Kore’yi düşük karbon tüketimi olan bir topluma dönüştürmeyi de hedefliyor. Hem “yeşil” hem de “dijital” hedefler için kullanılması planlanan blockchain teknolojisinin çevrimiçi oylama ve yenilebilir enerji gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Hükümetin “yeşil” hedefleri için blockchain teknolojisi şeffaf ve değiştirilemez verilere dayanarak yeni ve eski enerji üretim şirketleri arasındaki işlemleri kolaylaştıracak. Ayrıca yenilebilir enerji işlemlerinin ihalesi ve uzlaştırılması için de kullanılması düşünülüyor.

ONLINE OYLAMA SİSTEMİNİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK

Dijital tarafta ise blockchain'in düşük gelirli insanlara yönelik geliştirilen çözümlerde kullanılması bekleniyor. Ayrıca teknoloji, 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak yeni bir online oylama sisteminin temelini oluşturacak. Hükümetin diğer blockchain hedefleri arasında ise kamu hizmetlerinde merkeziyetsiz kimlik kullanımı bulunuyor. Bu sistem halihazırda sürücülerin ehliyetlerini doğrulamak amacıyla Busan şehrinde kullanılıyor. Yeni teşvik paketi kapsamında bu tür çözümlerin ülke genelinde yaygınlaştığını göreceğiz.

Kaynak: Bloomberg HT